Как будут выглядеть американские города в 2050-м году Бетонные джунгли, разбавленные футуристическими летающими автомобилями
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
Главное
Спецоперация на Украине
15:43 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума в среду на пленарном заседании приняла во втором чтении поправки, регламентирующие проведение выборов при военном положении.

Источник: © РИА Новости

Депутаты, в том числе, одобрили поправки о том, что возможность проведения выборов, референдумов в органы государственной власти и органы местного самоуправления как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. При этом решение о назначении выборов, референдумов на территории, на которой введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ по результатам консультаций с Минобороны России и ФСБ России в порядке.

Также планируется рассмотреть поправки, которые предусматривают наказание в виде административного задержания на срок до 30 суток в случае нарушения запретов, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение.

«Административное задержание в порядке, предусмотренном федеральным законом, на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение», — сообщатся в тексте поправки.

Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Россия показала, как надо'. В армии США вскрыли роковой недочет
Зеленский оконфузился в Ватикане
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон