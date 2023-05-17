Госдума приняла поправки о проведении выборов при военном положении

Депутаты, в том числе, одобрили поправки о том, что возможность проведения выборов, референдумов в органы государственной власти и органы местного самоуправления как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. При этом решение о назначении выборов, референдумов на территории, на которой введено военное положение, принимается Центральной избирательной комиссией РФ по результатам консультаций с Минобороны России и ФСБ России в порядке.
Также планируется рассмотреть поправки, которые предусматривают наказание в виде административного задержания на срок до 30 суток в случае нарушения запретов, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение.
«Административное задержание в порядке, предусмотренном федеральным законом, на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение», — сообщатся в тексте поправки.
Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено.