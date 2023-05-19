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19:41 (мск), источник: РБК

Россия запретила въезд Обаме и еще 499 американцам

Россия запретила въезд 44-ому президенту США Бараку Обаме, сообщает МИД.

Источник: AP 2022

Всего Москва закрыла въезд для 500 американцев. Это решение стало ответом на «на регулярно вводимые администрацией Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан» страны.

В стоп-лист на постоянной основе, помимо бывшего американского лидера, попали в том числе экс-чиновники «вроде куратора Белого дома по борьбе с “российской дезинформацией”» Нины Янкович, а также те, кто причастен к «преследованиям инакомыслящих» после штурма Капитолия.

В мае прошлого года в список невъездных были включены 963 американца, в том числе президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, вице-президент Камала Харрис, сын американского лидера Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс и др.

На данный момент всего в списке значатся 1344 человека.

Материал дополняется.

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