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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин денонсировал Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.

Источник: Пресс-служба Президента России

ДОВСЕ подписали в 1990 году. Договор устанавливал квоты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов.

Россия приостановила участие в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать обновленную версию договора.

10 мая 2023 года Владимир Путин внес законопроект о денонсации ДОВСЕ. В пояснительной записке к нему отмечалось, что договор «во многом устарел и утратил связь с действительностью» в том числе из-за расширения НАТО. 16 мая его приняли депутаты Госдумы, 24 мая — утвердили в Совете федерации.

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Олеся Павленко

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