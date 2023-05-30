Украина может возобновить транзит аммиака в обмен на безопасность экспорта зерна

«Если это является ключевым вопросом, то они, ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут такие возможности (экспортировать зерно нормальным способом), и тогда наше высшее политическое руководство решит, отвечает это нашим интересам или нет», — сообщил Васьков.
19 мая Reuters сообщал, что Украина рассмотрит возможность возобновления транзита российского аммиака через свою территорию при условии, что Россия расширит действие зерновой сделки на большее количество портов и товаров.
24 мая МИД России сделал заявление, что условия сделки не могут быть расширены. Представитель министерства Мария Захарова утверждала, что российская сторона уже ранее доносила свою позицию по этому вопросу.
Россия выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год. Это является одним из условий для дальнейшего продления зерновой сделки.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины — с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
17 мая зерновую сделку продлили еще на два месяца. Россия настаивает на пяти «системных» задачах сделки, прогресс по которым отсутствует: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники, разблокирование транспортной логистики и страхования, восстановление аммиакопровода и разморозка активов российских компаний. Если эти требования не будут исполняться. 18 мая МИД России заявил, что если условия России не будут выполнены, то «ни о каком расширении “черноморской инициативы” речь в принципе не идет.