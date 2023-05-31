Возможность военного положения, Косово и компьютерные игры. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
В течение часа-полутора президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Оно будет посвящено инвестиционной политике в регионах. Профильный докладчик — первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ожидается слово главы профильной комиссии Госсовета, сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.
Далее — после 15:00 мск — начнется встреча с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Сначала переговоры проведут две делегации, затем ожидается рабочий завтрак.
Когда Путин звонил и поздравлял господина [президента Турции РеджепаТайипа] Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свое намерение в обозримой же перспективе провести двустороннюю встречу.
Где и когда пройдет конкретно — предстоит еще определить.
Формат участия Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества, намеченном на 4 июля, прорабатывается.
Предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым введение военного положения — «это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти».
Никаких решений на этот счет не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется.
В вопросе о числе беспилотников, атаковавших Москву, «СМИ не могут являться первоисточником». «Нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство обороны».
Говоря о том, что ПВО сработала эффективно, но есть над чем работать, Путин «имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения эффективности».
«Мы действительно обеспокоены [атаками украинских боевиков на Белгородскую область]». «Там продолжаются обстрелы гражданских объектов» — «слов осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали». «Принимаются меры».
«Мы следим за этим». «Очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, очень обеспокоены».
«Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов». «Все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться».
«На высшем уровне [переговоров Москвы и Белграда пока] нет, но по дипломатическим каналам у нас и так идет общение».
«Любая активность и любые меры, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы, любая деятельность может приветствоваться». «Так безоговорочно доверять [заявлениям ЕС, что договоренности об урегулировании в Косове будут работать, в отличие от Минских соглашений] мы бы не стали, ибо в прошлом неоднократно были случаи, когда, скажем так, обязательства не выполнялись».
Намеченный на 1 июня саммит новой структуры — Европейского политического сообщества — «это известная инициатива господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона». «Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева».
«Это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», поскольку в нем не участвует Россия.
О звании города-героя для Донецка и Луганска
«Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютно геройство последние годы». «Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новых двух регионов, ведется специальная военная операция».
«Мужество этих городов нужно отмечать, но каким образом — давайте подождем, пока поработают наши законодатели».
О Путине и компьютерных играх
«Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него».