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18:12 (мск), источник: ТАСС

Возможность военного положения, Косово и компьютерные игры. Темы брифинга Пескова

Возможность введения военного положения, обострение в Косове, а также отношение главы государства к видеоиграм стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

В течение часа-полутора президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Оно будет посвящено инвестиционной политике в регионах. Профильный докладчик — первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ожидается слово главы профильной комиссии Госсовета, сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.

Далее — после 15:00 мск — начнется встреча с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Сначала переговоры проведут две делегации, затем ожидается рабочий завтрак.

Когда Путин звонил и поздравлял господина [президента Турции РеджепаТайипа] Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свое намерение в обозримой же перспективе провести двустороннюю встречу.

Где и когда пройдет конкретно — предстоит еще определить.

Формат участия Путина в саммите Шанхайской организации сотрудничества, намеченном на 4 июля, прорабатывается.

О военном положении

Предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым введение военного положения — «это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти».

Никаких решений на этот счет не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется.

Об украинских атаках

В вопросе о числе беспилотников, атаковавших Москву, «СМИ не могут являться первоисточником». «Нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство обороны».

Говоря о том, что ПВО сработала эффективно, но есть над чем работать, Путин «имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения эффективности».

«Мы действительно обеспокоены [атаками украинских боевиков на Белгородскую область]». «Там продолжаются обстрелы гражданских объектов» — «слов осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали». «Принимаются меры».

Об обострении в Косове

«Мы следим за этим». «Очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, очень обеспокоены».

«Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов». «Все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться».

«На высшем уровне [переговоров Москвы и Белграда пока] нет, но по дипломатическим каналам у нас и так идет общение».

«Любая активность и любые меры, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы, любая деятельность может приветствоваться». «Так безоговорочно доверять [заявлениям ЕС, что договоренности об урегулировании в Косове будут работать, в отличие от Минских соглашений] мы бы не стали, ибо в прошлом неоднократно были случаи, когда, скажем так, обязательства не выполнялись».

О саммите в Кишиневе

Намеченный на 1 июня саммит новой структуры — Европейского политического сообщества — «это известная инициатива господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона». «Мы, безусловно, будем следить за новостями, которые будут идти из Кишинева».

«Это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», поскольку в нем не участвует Россия.

О звании города-героя для Донецка и Луганска

«Безусловно, особенно жители Донецка и Луганска проявляют абсолютно геройство последние годы». «Именно с тем, чтобы обеспечить их безопасность, а также новых двух регионов, ведется специальная военная операция».

«Мужество этих городов нужно отмечать, но каким образом — давайте подождем, пока поработают наши законодатели».

О Путине и компьютерных играх

«Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него».

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