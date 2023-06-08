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8 июня, источник: Ведомости

Глава Генштаба ВС США Милли заявил о наличии в мире трех сверхдержав

В мире существуют три сверхдержавы — США, Китай и Россия, заявил председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Марк Милли в ходе выступления в Национальном университете обороны.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — заявил самый высокопоставленный генерал в Пентагоне (цитата по ТАСС).

По его словам, в течение следующих десятилетий мир может столкнуться с серьезными кризисами в связи с переходом к многополярности. Он также напомнил, что во время холодной войны речь шла о противостоянии двух сверхдержав — СССР и США, потом же Штаты оставались единственной сверхдержавой на протяжении 10−15 лет.

15 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин провел серию встреч с лидерами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях саммита, проходящего в Самарканде. Он встретился в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.

В рамках встречи Путин отметил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». «Должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», — заявил тогда Путин.

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