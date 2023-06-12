WP: США хотят включить в СБ ООН шесть постоянных членов без права вето

По их словам, американский президент Джо Байден намерен путем реорганизации расширить влияние развивающихся стран во всемирной организации. Вашингтон, поясняет издание, таим образом хочет «восстановить доверие» к СБ ООН на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран организации, чтобы узнать их мнение о возможном расширении Совбеза до ежегодной встречи мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.
Байден, по данным The Washington Post, настаивает на проведении реформы в связи с тем, что Вашингтон «сталкивается с серьезными проблемами в достижении консенсуса в мире, который становится все более расколотым». В сентябре 2022 года глава государства с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объявил о поддержке идеи реформирования СБ ООН и включения в него «постоянного представительства от Африки». Сейчас Томас-Гринфилд пытается «сформировать консенсус по разумному, заслуживающему доверия предложению, которое действительно может быть успешным и привести к реформе», отметили источники издания, конкретные предложения пока готовятся. Эти усилия, по словам источников, связаны с планами американских властей реорганизовать крупные международные структуры, включая финансовые институты, такие как Всемирный банк.
Реформа СБ ООН, по данным газеты, потребует одобрения по крайней мере 128 из 193 государств — членов всемирной организации и, поскольку она повлечет за собой изменения в Уставе ООН, ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Издание сомневается, что такие изменения сможет одобрить Конгресс США.
В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательной представленности Африки.