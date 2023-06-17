Министр допустил запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает ТАСС. «Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», — добавил министр.
Помимо этого, Минцифры и Минпромторг обсуждают и запрет параллельного импорта серверов и систем хранения данных из недружественных стран. «Сейчас по ним параллельный импорт разрешен, а мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги», — сказал Шадаев.
Указ, разрешающий в России параллельный импорт, президент Владимир Путин подписал год назад. Бизнес был освобожден от ответственности за ввоз товаров без разрешения правообладателя согласно перечню правительства. Он был опубликован еще раньше, в мае прошлого года, и техника Samsung и Apple была в этом списке.
Позднее перечень изменялся. Например, в марте этого года в него включили бренды моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), игрушек и детских товаров (Hasbro, Nintendo) и др.
В целом перечень сократился, заявил в конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, раньше в нем было 1,3 тыс. позиций, теперь же их около 300. Список становится меньше, поскольку происходит насыщение рынка российской продукцией, пояснил он. Сужение, отметил Мантуров, продолжится, но и механизм параллельного импорта будет работать.