Лавров прокомментировал позицию НАТО по заморозке конфликта на Украине

«Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, — значит, они хотят воевать. Ну пусть воюют, мы к этому готовы, давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, которые формировались долгие годы», — рассказал он.
У некоторых западных политиков и экспертов при этом наблюдается «протрезвление», понимание истинных причин происходящего, сказал министр. При этом заявления западных стран о том, что без накачивания Киева конфликт на Украине давно бы завершился, Лавров считает фактическим признанием того, что они являются «прямым участником объявленной против России гибридной, да и горячей войны».
19 июня Столтенберг на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и договоренностей о мире на условиях России. Альянс, по его словам, хочет завершения активной фазы боевых действий, но, как он выразился, «справедливый мир не может означать замораживания конфликта и принятия сделки, продиктованной Россией».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства открыт к переговорам, но позиция Киева не позволяет говорить о «какой-либо стабильной почве для таких эвентуальных переговоров».
С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.