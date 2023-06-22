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08:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минтранс выбрал платформу для внедрения беспилотников в единое воздушное пространство

Как узнал «Ъ», доступ беспилотников в единое воздушное пространство с сентября будет обеспечивать система подачи планов полетов (СППИ), созданная «Алмаз-Антеем» и ГК по ОрВД. О создании цифровой платформы заявил глава Минтранса Виталий Савельев, что вызвало противоречивые реакции среди опрошенных «Ъ» участников рынка, диспетчеров и разработчиков конкурирующих проектов. Последние надеются на взаимодействие с СППИ, тогда как производители и эксплуатанты дронов опасаются, что единственный провайдер может завысить тарифы за «пропуск в небо».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», в качестве цифровой платформы для обеспечения доступа беспилотников в единое воздушное пространство выбрана цифровая система подачи планов полетов (СППИ). Разработка создана подведомственной Росавиации Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) и концерном «Алмаз-Антей».

В Росавиации подтвердили информацию «Ъ», уточнив, что платформа заработает к 1 сентября. «Все необходимые для реализации данной задачи изменения к этой дате будут внесены в федеральные правила по использованию воздушного пространства», — уточнили в регуляторе. Появление двух типов платформ — по интеграции и учету беспилотников — анонсировал 21 июня глава Минтранса Виталий Савельев в рамках совещания президента Владимира Путина с правительством.

Виталий Савельев, глава Минтранса, 21 июня:

«Платформа позволяет предоставлять доступ беспилотникам к воздушному пространству».

Как рассказали «Ъ» в Росавиации, СППИ позволит предоставлять доступ к воздушному пространству методом «одного окна» и с учетом действующих ограничений. Кроме того, пользователи смогут с помощью цифровой карты получать актуальную аэронавигационную информацию и информировать оперативные органы системы ОрВД о начале и окончании полета.

ГК по ОрВД проводит консультации с регионами о том, как наладить взаимодействие через СППИ по получению разрешений от органов местного самоуправления о выполнении полетов над населенными пунктами. Такая же работа проводится с силовыми ведомствами для информирования о законности выполнения полета. «Эти функции для субъектов и силовых ведомств будут реализованы до конца 2023 года», — добавили в Росавиации.

Часть опрошенных «Ъ» участников рынка отмечает, что пока у СППИ очень мало функций: «Это скорее очередная система электронного документооборота». Многие операции проводятся не в цифровом формате.

Кроме того, функционал изначально ориентирован на малую авиацию, отмечают другие собеседники «Ъ», и «интерфейс сделан под пилота самолета или вертолета, обладающего соответствующими специфическими компетенциями, которых нет у обычного пользователя дрона».

Аналогичные платформы в РФ уже разработаны в НИЦ «Аэроскрипт» (сервис «Небосвод») и в компании «Флай Дрон» (входит в НТИ «Аэронет»). Там рассчитывают, что смогут взаимодействовать с СППИ. Заместитель гендиректора «Аэроскрипта» Зарина Хубежова отмечает, что для оперативной доставки грузов, массового применения беспилотников нужен ряд функций: интеграция беспилотников в цифровую платформу, новые технологии предупреждения конфликтов в воздухе, интеграция с системами «антидрон», цифровой след и большие данные для обеспечения безопасности в условиях плотного авиатрафика. Кроме того, необходимо развитие взаимодействия с системой ОрВД для оперативного доступа к воздушному пространству, перечисляет она. При этом, добавила она, платформа «Аэроскрипт», «решающая задачи от авторизации пользователя до выполнения полета и миссии, страхования ответственности, уже имеется и функционирует два года».

В компании «Флай Дрон» рассчитывают, что сервисов будет несколько. «Данная система правильная с точки зрения интеграции уже действующей платформы, как и других платформ, с ГК ОрВД, — говорит гендиректор “Флай Дрон” Никита Данилов.— Это позволит операторам беспилотников комфортно и в полном объеме получать верифицированные авиавластями и другими отвечающими за безопасность ведомствами сервисы».

У крупных производителей ситуация на данном этапе особых возражений не вызывает, но некоторые из них опасаются, что СППИ станет единственным оператором, что может привести к росту тарифов.

Несколько внешних конкурирующих сервисов вполне могли бы сосуществовать, соглашается гендиректор «Геоскана» Алексей Юрецкий. «Мы как пользователи готовы работать с любой системой: наши программы управления сочетаемы с любой из трех перечисленных платформ, — поясняет господин Юрецкий.— Но имело бы смысл дать пользователям выбор, какой функционал, интерфейс и тарифы им комфортнее». Еще несколько источников «Ъ» среди производителей и эксплуатантов подтвердили, что технически такое совмещение возможно: «Это не сложнее, чем автомобиль, который может работать с разными агрегаторами такси, или продавец, работающий с разными маркетплейсами».

На сегодня у ГК по ОрВД недостаточно кадровых ресурсов и технических средств для единомоментной интеграции беспилотников, считает диспетчер первого класса, инструктор диспетчерского тренажера университета ГА Санкт-Петербурга Сергей Губанов. По его мнению, для полноценного функционирования в СППИ должен присутствовать гораздо больший функционал, нежели доступный сейчас набор воздушных трасс, маршрутов и схем заходов и выходов.

Айгуль Абдуллина

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