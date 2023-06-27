Путин обратится к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа

«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа. Он обратится к нашим воинам», — сказал представитель главы государства.
Кроме того, президент отдельно встретится с некоторыми военнослужащими Министерства обороны, это выступление также будет открытым, добавил Песков.
Он подчеркнул, что это будут важные мероприятия.
Силы ЧВК «Вагнер» 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и в Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн «Вагнера» по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.
Накануне Путин в новом обращении подтвердил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
Сегодня стало известно, что СУ ФСБ прекратило уголовное дело против Пригожина.