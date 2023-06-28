Посольство России в США отреагировало на новый пакет военной помощи Украине

Во вторник Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, необходимые для контрнаступления ВСУ, «укрепления противовоздушной обороны» а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы.
«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. Жизни украинцев для американских властей ничего не значат», — говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве назвали попытки Штатов победить Россию «руками киевских марионеток» тщетными.
Российские военнослужащие «изо дня в день опровергают мифы о “непревзойденном качестве” американских и натовских вооружений», указали там.
«Искореженная техника, дымящаяся на полях Донбасса и Новороссии, — это лучший ответ тем, кому не терпится привести в исполнение иллюзорные геополитические планы», — отметил дипломаты.
Новый пакет военной помощи Киеву включает дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также зенитные ракеты Stinger. Также США поставят Украине 30 дополнительных БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры и приборы ночного видения, а также запасные части.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.