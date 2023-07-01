Власти Украины обязали монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

«Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 04.07.2023 года. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов <…> такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны», — говорится в документе.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.
В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет.
Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.