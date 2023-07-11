ФБР и СБУ удаляли пророссийские аккаунты в соцсетях, пишут СМИ

Советник судебного комитета заявил телеканалу, что комитет намерен использовать доклад, чтобы заявить, что ФБР неправомерно вмешивалась в свободу слова. Согласно телеканалу, на этой неделе глава ФБР Кристофер Рэй должен выступить в конгрессе.
«Доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию. Согласно докладу, некоторые из аккаунтов, которые ФБР передала Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская — ред.) на рассмотрение на самом деле содержали критику России», — сообщает телеканал.
Как отмечается, доклад основан на информации из ряда повесток, которые комитет направил Meta, а также Alphabet, материнской компании Google и YouTube, в феврале в рамках расследования того, играло ли федеральное правительство США роль в цензуре в соцсетях.
Комитет утверждает в своем докладе, что СБУ отправляла ФБР списки аккаунтов, якобы «распространявших российскую дезинформацию», а ФБР передавала эти списки соцсетям. Согласно докладу, ФБР и СБУ помечали в том числе настоящие аккаунты американцев, в том числе верифицированный аккаунт госдепартамента США, а также учетные записи, принадлежащие американским журналистам. Как отмечается, в электронных письмах, которые приводятся в докладе, ФБР не требует удаления контента, а просят соцсети просмотреть аккаунты и принять меры, которые они сочтут нужными.