Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки

«Я хотел бы сказать, что Турцию и президента Эрдогана ценят все. Это коснулось не только двух стран, но и всего мира. Если бы это (соглашение о черноморской зерновой инициативе) не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем в другом измерении. Наш президент (Тайип Эрдоган) проделал здесь огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане. Убедив обе стороны, он выступил с важной инициативой. Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период… Я надеюсь, что будут положительные результаты», — сказал вице-президент в интервью телеканалу A Haber.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.