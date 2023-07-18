Как возрастная дискриминация в Китае настигла молодых Пока передовые страны борются с эйджизмом и стремятся защищать права людей старше 60 лет на труд, в Китае с дискриминацией по возрасту начинают сталкиваться уже в 35
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
12Работа ПМЭФ-2023
18 июля, источник: © РИА Новости

ЕС хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева на четыре года

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЕС планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырех лет на сумму 20 миллиардов евро, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«ЕС предложит… фонд для обеспечения ВСУ в течение следующих четырех лет на сумму 20 миллиардов евро», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что в рамках проекта блок будет помогать странам покрыть расходы на военную помощь Киеву.

Согласно газете, главы МИД государств ЕС обсудят план в ходе встречи 20 июля. По словам дипломатов, планируется к осени одобрить предложение.

При этом, как отмечает издание, указанная сумма служит «потолком», гарантии того, что на помощь Киеву потратят 20 миллиардов евро, нет.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британия призналась, что изучает российские танки в секретной лаборатории
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС