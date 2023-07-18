ЕС хочет создать фонд для пополнения военных запасов Киева на четыре года

«ЕС предложит… фонд для обеспечения ВСУ в течение следующих четырех лет на сумму 20 миллиардов евро», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что в рамках проекта блок будет помогать странам покрыть расходы на военную помощь Киеву.
Согласно газете, главы МИД государств ЕС обсудят план в ходе встречи 20 июля. По словам дипломатов, планируется к осени одобрить предложение.
При этом, как отмечает издание, указанная сумма служит «потолком», гарантии того, что на помощь Киеву потратят 20 миллиардов евро, нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».