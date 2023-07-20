17:47 (мск), источник: Ведомости
Госдума приняла закон о праве силовиков останавливать беспилотники
Государственная дума приняла закон о праве сотрудников силовых структур пресекать движение беспилотников. Это следует из думской электронной базы.
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Согласно документу, останавливать движение беспилотников смогут сотрудники частных охранных организаций, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, МЧС и других ведомств.
Законопроект был внесен в Госдуму в конце марта депутатами Александром Хинштейном, Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным. Внесение проекта закона объясняется фиксацией БПЛА в районе Запорожской и Курской АЭС. Также авторы пояснили, что, согласно данным ФСО, в прошлом году было пресечено 208 полетов дронов над охраняемыми органами государственной охраны объектами.
Действующие нормы позволяют силовикам противодействовать БПЛА в воздухе, но не в воде. Инициатива расширит право силовых ведомств пресекать движение в том числе подводных и надводных беспилотников.
Как отмечал Хинштейн, актуальность инициативы очевидна, так как «беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях». Пискарев в свою очередь заявлял, что прошлый закон о пресечении БПЛА показал свою эффективность, но с развитием технологий необходимо реагировать на новые угрозы.