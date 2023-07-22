10:24 (мск), источник: © РИА Новости
Болгария отправит на Украину около ста старых БМП
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Парламент Болгарии в пятницу проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортеров, сообщает издание Sofia Globe.
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Ранее телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу сообщал, что власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов министерства внутренних дел.
«Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортеров вместе с вооружением и запасными частями», — говорится в сообщении издания.
Как отмечается, Болгария не нуждается в бронетранспортерах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для вооруженных сил МВД. По данным издания, МВД и армия Болгарии заявили, что это оборудование не актуально и не нужно.
За поставку проголосовали 148 депутатов, против — 52.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.