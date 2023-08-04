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11:21 (мск), источник: ТАСС

Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран — участниц мирной миссии по Украине опубликовано на сайте Кремля. В четверг вечером согласованный документ опубликовали власти Южно-Африканской Республики (ЮАР). Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру.

Источник: РИА "Новости"

В совместном заявлении лидеры отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на их первой встрече 17 июня предложениям относительно гуманитарных вопросов, «в частности, связанных с правами детей в зонах боевых действий, и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты».

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию» зерновой сделки, говорится в документе. Они также призвали ООН «принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны».

«Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру», — говорится в заявлении.

Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка. В ней приняли участие лидеры Египта, Республики Конго, Сенегала, Уганды, ЮАР, президент Коморских островов в качестве председателя Африканского союза и глава МИД Замбии.

Это вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и что именно украинские власти выбросили на «свалку истории» парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора. Как позднее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по итогам переговоров российская сторона подготовила свой проект заявления, который был передан делегации ЮАР до ее отъезда из Петербурга.

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