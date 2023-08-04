Лавров призвал Запад попросить у Зеленского «формулу» о положении русских

Лавров подчеркнул, что Москва ценит любые усилия по достижению «справедливого и устойчивого мира», но это невозможно без соблюдения прав национальных меньшинств. По словам министра, западные страны навязывают глобальному Югу «формулу Зеленского», но никто «ни словом ни обмолвился» о позиции Киева «уничтожить все русское» в Крыму и Донбассе.
«Почему бы западным импрессарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну “формулу” о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после “перемоги”, на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?» — отметил Лавров в комментарии журналу «Международная жизнь», опубликованном на сайте министерства.
По словам Лаврова, Москва на саммите «Россия — Африка» убедилась, что страны глобального Юга заинтересованы во всестороннем понимании природы кризиса и это разъяснение им помогло бы сформировать позицию. Глава российского МИДа отметил, что западные страны созывают постановочные форумы, хотя единственная цель «формулы Зеленского» заключается в «капитуляции» России, чтобы она бросила на произвол судьбы «миллионы русских».
Ожидается, что Киев будет продвигать «формулу мира» Зеленского, которая включает 10 пунктов, в том числе восстановление границ Украины по состоянию на 1991 г., вывод российских войск из новых регионов и Крыма и др., на встрече в саудовской Джидде по мирному урегулированию конфликта на Украине 5—6 августа.
В конце декабря 2022 г. Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.
Тема мирного урегулирования на Украине поднималась в рамках второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, по итогам которой президент России Владимир Путин и главы семи африканских государств приняли совместное заявление. В документе говорилось, что лидеры признали прогресс, достигнутый по вопросам, связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменами пленными между Россией и Украиной. Стороны также согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты.