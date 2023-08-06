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02:59 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН заявил о «нависшей над миром тени ядерной войны»

Антониу Гутерриш призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия.

Источник: AP 2023

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Тень ядерной войны вновь нависла над миром в то время, как некоторые страны угрожают возможностью применения ядерного оружия. Такое мнение выразил в своем послании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — зачитала на мероприятии в Хиросиме послание главы всемирной организации его заместитель, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Генеральный секретарь вновь призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия. Он указал, что ядерное разоружение является одной из главных целей ООН. «Единственный путь исключить риск ядерной войны — это полностью уничтожить ядерное оружие. Избавление от ядерного оружия остается высочайшим приоритетом в сфере разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда», — резюмировал Гутерриш.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Кроме того, туда заносятся имена погибших во время самого удара, чья смерть не была подтверждена. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.

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