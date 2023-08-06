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18:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Джидде представили альтернативный план по Украине, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 6 авг — РИА Новости. Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — говорится в публикации.

Уточняется, что проект разработали саудовские власти и «еще ряд стран». По данным СМИ, об инициативе также проинформировали Россию.

Частью альтернативного плана, отличающегося от так называемого «мирного плана Зеленского» стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными, пишет DPA.

Накануне в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя консультации в Джидде, отметила, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс. Тем не менее для обсуждения этого вопроса у делегатов есть «полное поле для творчества», подчеркнула она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине — в Копенгагене — «была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать “формулу мира” Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна».

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