Археологи раскрыли тайну строительства египетских пирамид Древние египтяне могли транспортировать огромные блоки по воде притока Нила
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
22:31 (мск), источник: © РИА Новости

США убеждены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и в соответствии со своими обещаниями на данный счет, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями», — сказал Райдер, комментируя характер применения кассетных боеприпасов украинской стороной.

При этом он подчеркнул, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Эквадоре убили кандидата в президенты
Надежды нет. Стало известно, как США и ЕС разочаровали Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта