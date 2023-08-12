На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных

«По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — говорится в сообщении издания.
При этом, как отмечает газета, количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы, растет.
Четвертого июня ВСУ начали наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились: их остановили и отбросили на исходные позиции.
Минобороны России 4 августа сообщило, что Украина только с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.