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03:17 (мск), источник: © РИА Новости

На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Западные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных, пишет New York Times.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечает газета, количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы, растет.

Четвертого июня ВСУ начали наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились: их остановили и отбросили на исходные позиции.

Минобороны России 4 августа сообщило, что Украина только с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

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