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14:08 (мск), источник: ТАСС

Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН в сентябре

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/ — Ее возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2023

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), ее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в документе.

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

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