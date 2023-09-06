США объявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

«Сегодня министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения важнейших потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это объявление является сорок шестым траншем вооружения, который будет предоставлен из запасов министерства обороны для Украины», — отмечается в заявлении.
Кроме снарядов с обедненным ураном, Соединенные Штаты передадут Украине оборудование для поддержки систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, тактические аэронавигационные системы и другое вооружение.
США отмечают, что продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить потребность Украины в вооружении, а также в обеспечении безопасности страны в долгосрочном периоде.
В этот день Россия запросила на 12 сентября проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок иностранного вооружения Украине. Согласно словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, такие поставки негативно влияют на решение украинского конфликта.
Ранее, 28 августа, в Пентагоне заявили о передаче 3 млн орудий Киеву за полтора года. Сообщалось, что американские власти также помогли Украине получить доступ к возможностям коммерческих технологий, повлиявшим на ситуацию на поле боя.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.