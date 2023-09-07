Передача Киеву российских активов, снаряды с ураном и выборы в РФ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
- Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле.
- «Сегодня спокойный с точки зрения крупных мероприятий рабочий день».
- На докладе у президента будет глава Мордовии Артем Здунов.
- «Мы, наверное, в субботу вам расскажем [о планах Путина на Восточный экономический форум]». «Нюансы досогласовываются».
«Восприняли [сообщение о передаче Киеву до $5 млн российских активов Вашингтоном] абсолютно негативно: потому что все случаи, связанные с блокировкой, арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к собственности Российской Федерации за границей мы считаем незаконными актами». «Какие-то утверждения, что им удалось найти законные основания являются юридическим нонсенсом».
Действия в том числе США «приведут так или иначе к судебным разбирательствам», ни один случай не будет оставлен без внимания. «В некоторых случаях судебные разбирательства уже ведутся, некоторые наши предприниматели уже достигли успеха». «Эта линия будет продолжаться».
«Есть вопиющий факт, что мы как российское государство и наши предприниматели очень часто ущемляются в правах» отстаивать свои интересы в зарубежных судах. «Как только такая возможность будет представляется, мы, разумеется, будем отстаивать наши права».
«Всю работу будет вести министр иностранных дел [Сергей Лавров]», обращения Путина к членам G20 не планируется.
«Это плохо. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии», это «получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями».
Последствия — в «галопирующем росте» онкозаболеваний, в том числе у последующих поколений. «Такая же ситуация будет неминуемо ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться». Ответственность за это будет лежать на США, «все должны отдавать себе в этом отчет».
«Все, наверное, последние годы демонстрируют высокую явку. Развиваются выборные технологии, выборы становятся более удобные, лучше организованны». «Высокая активность и самих избирателей».
Все выборы «чрезвычайно важны», поскольку избираются те, кто будет заниматься «ежедневной жизнью всех и каждого».
«Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства». «График у него достаточно напряженный, и, насколько я понимаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы».
Об армяно-азербайджанском обострении
«В этой ситуации безусловно проведение подобных [армяно-американских] учений не способствует стабилизации обстановки».
«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности», «скрупулезную, последовательную работу как с Ереваном, так и с Баку».
О проблемах германской экономики
«Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, свои достижения, свои проблемы. Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти».
«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями. Это наш сосед». «Мы будем и дальше развивать с ними наши отношения без оглядки» на мнение других стран.
О публикациях о якобы переходе на сторону Киева пилота российского вертолета
«Это все-таки больше прерогатива министерства обороны».
О якобы аресте экс-командира московской ПВО
«Я, к сожалению, не располагаю подобной информацией».
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