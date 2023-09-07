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12:53 (мск), источник: © РИА Новости

Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вся ответственность за последствия применения снарядов с обедненным ураном на Украине ляжет на США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это плохо. Это было уже в новой истории Европы, эти снаряды активно применялись к Югославии. Применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на следующих поколениях тех, кто каким-то образом с этим соприкасался и находился в районах применения этого оружия», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что «это очень плохие новости» и повторение истории Югославии может ожидать и те украинские территории, на которых снаряды будут применяться.

«Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет», — отметил Песков.

Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.

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