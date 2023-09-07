Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Украине

«Это плохо. Это было уже в новой истории Европы, эти снаряды активно применялись к Югославии. Применение снарядов получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями. И применение этих снарядов вылилось в галопирующем росте числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. Последствия эти ощущаются также на следующих поколениях тех, кто каким-то образом с этим соприкасался и находился в районах применения этого оружия», — сказал Песков.
Также пресс-секретарь добавил, что «это очень плохие новости» и повторение истории Югославии может ожидать и те украинские территории, на которых снаряды будут применяться.
«Конечно же, ответственность эта целиком и полностью будет лежать на руководстве США, которое приняло вот такое решение. Все должны отдавать себе в этом отчет», — отметил Песков.
Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов.