В МИД РФ выразили послу Армении представление на фоне недружественных действий Еревана

«В МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — указали в российском дипведомстве.
«Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Республики Армения Алена Робертовича Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора департамента информации и печати Марии Владимировны Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом», — добавили в министерстве.
МИД РФ выразил озабоченность Арутюняну в связи с задержанием в республике 7 сентября блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна.
«Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М. Бадаляна и обозревателя радио “Sputnik Армения” А. Геворкяна», — говорится в сообщении министерства.
Москва твердо исходит из того, что РФ и Армения остаются союзниками, все договоренности по развитию и укреплению отношений будут полностью выполнены, отметили в дипведомстве.
«В Москве твердо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран», — указали в МИД РФ.
Там добавили, что российская сторона «будет и впредь прилагать все необходимые усилия» в целях «содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном».