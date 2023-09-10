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12:24 (мск), источник: Известия

Лавров прокомментировал предложение подключить РСХБ к SWIFT для зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым предложение Запада переподключить к системе SWIFT дочернюю компанию Россельхозбанка, расположенную в Люксембурге, для возобновления зерновой сделки. На эту тему он высказался на пресс-конференции 10 сентября.

Источник: РИА "Новости"

«Запад пытается уговорить РФ согласиться на нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка к SWIFT через филиал в Люксембурге», ― сообщил Лавров.

По словам главы МИД РФ, люксембургский филиал Россельхозбанка не имеет лицензии на банковские операции. Кроме того, отметил Лавров, европейское подразделение «вообще уже там исчерпало свои возможности». Глава российского МИДа сообщил, что банк в Люксембурге «закрываться».

Ранее, 7 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки сейчас является одной из важнейших задач для Организации Объединенных Наций (ООН).

Гутерриш добавил, что для работы сделки нужно создать систему взаимных гарантий, при которой Россия будет уверена в возможности экспорта продовольствия и удобрений. А страны, заинтересованные в экспорте зерна с Украины, будут также уверены, что РФ готова пойти на возобновление зерновой инициативы.

5 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи рассказал, что Гутерриш предложил механизм посредничества для участия Москвы в черноморской инициативе без прямого подключения к системе SWIFT. Он подчеркнул, что сейчас ООН также работает над устранением препятствий в сфере страхования судов РФ, появившихся в результате санкций со стороны западных стран.

Действие зерновой сделки завершилось 17 июля по инициативе РФ. Российский лидер неоднократно заявлял, что страна готова вернуться к выполнению продовольственного соглашения в случае выполнения части договоренностей, а именно — снятия препятствий для сельхозэкспорта сделки, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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