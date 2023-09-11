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15:37 (мск), источник: © РИА Новости

Армения начала совместные учения с США

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP.

Источник: РИА "Новости"

«Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась», — сказал представитель командования Армии США в Европе и Африке.

Министерство обороны Армении заявило, что маневры направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.

Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что около 85 солдат пройдут обучение вместе со 175 армянскими военнослужащими с 11 по 20 на территории Зара и Армавира.

«Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году», — резюмировалось в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье.

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