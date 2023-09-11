Эрдоган призвал Запад исполнить обязательства перед РФ по зерновой сделке

Запад также должен исполнить свои обязательства, касающиеся удобрений, подчеркнул турецкий лидер и призвал не относится легкомысленно к этой проблеме.
«Министр иностранных дел [Турции] Хакан Фидан будет внимательно следить за этим вопросом, и я надеюсь, что мы преодолеем эти проблемы. Требования России ясны и очевидны», — заявил Эрдоган.
Накануне Эрдоган заявил, что на саммите G20 ему удалось детально обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки. Россия не может быть исключена из зернового процесса, подчеркнул турецкий лидер.
Ранее в тот день министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым предложение Запада переподключить к системе SWIFT дочернюю компанию Россельхозбанка, расположенную в Люксембурге, чтобы возобновить зерновую сделку. Он отметил, что у люксембургского филиала Россельхозбанка нет лицензии на банковские операции. По его словам, банк в Люксембурге будет закрываться. В числе прочего глава российского МИДа в очередной раз напомнил, что черноморская инициатива возобновится, когда все условия российской стороны будут выполнены.
Во время саммита лидеры страны G20 призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины. По мнению политиков, реализация сделки необходима для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке. Однако 9 сентября глава Евросовета Шарль Мишель во время своего выступления на саммите раскритиковал решение РФ, Турции и Катара бесплатно поставить 1 млн т российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны.
Действие зерновой сделки завершилось 17 июля по инициативе РФ. По словам президента Путина, РФ готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей, в частности снятия препятствий для сельхозэкспорта, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.