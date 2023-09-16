Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи, где его встретил Сергей Шойгу

Председателя госсовета КНДР приветствовал почетный караул Преображенского полка.
Здесь лидеру КНДР представили три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Среди них стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Эти самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил РФ. О характеристиках представленных стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях доложил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Кроме того, глава Минобороны РФ продемонстрировал Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса также доложил Кобылаш. Этот российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность.
Также Ким Чен Ын и Шойгу ознакомились с современными самолетами оперативно-тактической авиации ВКС РФ.
В частности, командиры экипажей боевых самолетов рассказали о возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3. Особое внимание уделили летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.
Кроме того, лидеру КНДР продемонстрировали и пассажирский самолет Ту-214. Командир экипажа доложил Ким Чен Ыну о возможностях, летно-технических характеристиках и надежности лайнера.
Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет.
Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В среду на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. В пятницу Ким Чен Ын посетил в Комсомольске-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».
Его визит носит статус официального — это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия — первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.