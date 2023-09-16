Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, где ожидается Зеленский

По его словам, «выхлопа» от встречи не будет, поскольку это будет очередное «шоу».
«Для него (Зеленского. — РБК) роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара», — добавил Небензя.
Заседание на уровне глав делегаций недели высокого уровня в рамках Генеральной Ассамблеи ООН пройдет 20 сентября.
Как писала Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский преследует две цели на Генассамблее: заручиться поддержкой предложенной им в 2022 году «формулы мира» и найти решение кризиса продовольственной безопасности. «Формула» включает такие условия, как соблюдение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск с территории Украины и прекращение боевых действий.
«Если специальное заседание Совбеза ООН по Украине состоится, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, вероятно, сможет изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — отметило издание.
Россия в свою очередь настаивает на признании «новых территориальных реалий» (присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. Предложения Зеленского в Москве раскритиковали, назвав «бессмысленным ультиматумом России».
Источники NBC News и CNN сообщили, что после выступления на Генассамблее ООН Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Также украинский лидер посетит заседание конгресса, но не будет на нем выступать, а только встретится с законодателями и членами руководства в индивидуальном порядке.