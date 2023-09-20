Карабах, ковид и КНДР. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге, он прилетел туда из Ижевска.
Президент примет «через час-полтора» в Константиновском дворце находящегося с визитом в РФ министра иностранных дел КНР Ван И.
Под председательством Путина запланировано заседание попечительского совета Мариинского театра, несколько лет откладывавшееся из-за пандемии.
В Кремле в урегулировании конфликта в регионе «исходят из двух основных критериев». Первый — трехсторонние договоренности Азербайджана, Армении и России.
Второй критерий появился, «когда премьер-министр [Армении Никол] Пашинян заявил о признании» территории Азербайджана в границах 1991 года. «Армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана».
«Сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории». Поэтому любые обвинения в адрес России — «беспочвенные и необоснованные».
«Армения была и остается очень важным нашим союзником и партнером». Продолжаются контакты и с Азербайджаном, и с «армянами в Карабахе».
Российские миротворцы отлично владеют ситуацией на месте, они проводят эвакуацию мирного населения, «работа продолжается днем и ночью».
«Ожидаем согласования телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна». Разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в планах «пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне». При необходимости такой разговор будет оперативно согласован.
Якобы достигнутую договоренность полного прекращения боевых действий к 13:00 мск Кремль не может подтвердить: «Деталями не владею, ничего не могу сказать на этот счет».
«Визит [лидера КНДР Ким Чен Ына] прошел весьма насыщенно», «президентская часть визита прошла весьма конструктивно».
При встрече Путина и Ким Чен Ына произошла «сверка часов по тем областям, которые представляют взаимный интерес».
Ким Чен Ын «имел возможность ознакомиться с объектами вооружения Российской Федерации», оборонными предприятиями, авиастроением, чтобы дальше «сформулировать те предложения по сотрудничеству, которые интересны» КНДР.
Путин «никогда до такого уровня не опускается» — «личных оскорблений в адрес своих коллег». Президент США Джо Байден назвал Путина «диктатором», перед которым «преклоняется» экс-президент Дональд Трамп.
Действующий президент РФ обладает поддержкой «подавляющего большинства населения нашей страны». Байден «за всю свою карьеру» не набирал такой поддержки в США, как Путин в России.
«США вовсю расчищают от неугодных конкурентов электоральную площадку» в преддверии выборов 2024 года.
«Уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить», это не должно влиять «на работу, на учебу».
В ближайшие совещания «президент может поднять этот вопрос», выслушать доклады ответственных в соответствующих сферах.
О конфликте Польши и Украины
«Там понятно все — это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет больше».
Поведение Киева «будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки или прибалты».
Во время загрузки произошла ошибка.