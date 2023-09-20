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13:27 (мск), источник: ТАСС

Карабах, ковид и КНДР. Темы брифинга Пескова

Обострение в Нагорном Карабахе, отношения с КНДР, а также вспышка COVID-19 стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге, он прилетел туда из Ижевска.

Президент примет «через час-полтора» в Константиновском дворце находящегося с визитом в РФ министра иностранных дел КНР Ван И.

Под председательством Путина запланировано заседание попечительского совета Мариинского театра, несколько лет откладывавшееся из-за пандемии.

О Нагорном Карабахе

В Кремле в урегулировании конфликта в регионе «исходят из двух основных критериев». Первый — трехсторонние договоренности Азербайджана, Армении и России.

Второй критерий появился, «когда премьер-министр [Армении Никол] Пашинян заявил о признании» территории Азербайджана в границах 1991 года. «Армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана».

«Сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории». Поэтому любые обвинения в адрес России — «беспочвенные и необоснованные».

«Армения была и остается очень важным нашим союзником и партнером». Продолжаются контакты и с Азербайджаном, и с «армянами в Карабахе».

Российские миротворцы отлично владеют ситуацией на месте, они проводят эвакуацию мирного населения, «работа продолжается днем и ночью».

«Ожидаем согласования телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна». Разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в планах «пока нет, контакты продолжаются на рабочем уровне». При необходимости такой разговор будет оперативно согласован.

Якобы достигнутую договоренность полного прекращения боевых действий к 13:00 мск Кремль не может подтвердить: «Деталями не владею, ничего не могу сказать на этот счет».

О контактах с КНДР

«Визит [лидера КНДР Ким Чен Ына] прошел весьма насыщенно», «президентская часть визита прошла весьма конструктивно».

При встрече Путина и Ким Чен Ына произошла «сверка часов по тем областям, которые представляют взаимный интерес».

Ким Чен Ын «имел возможность ознакомиться с объектами вооружения Российской Федерации», оборонными предприятиями, авиастроением, чтобы дальше «сформулировать те предложения по сотрудничеству, которые интересны» КНДР.

О словах Байдена

Путин «никогда до такого уровня не опускается» — «личных оскорблений в адрес своих коллег». Президент США Джо Байден назвал Путина «диктатором», перед которым «преклоняется» экс-президент Дональд Трамп.

Действующий президент РФ обладает поддержкой «подавляющего большинства населения нашей страны». Байден «за всю свою карьеру» не набирал такой поддержки в США, как Путин в России.

«США вовсю расчищают от неугодных конкурентов электоральную площадку» в преддверии выборов 2024 года.

О вспышке COVID-19

«Уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить», это не должно влиять «на работу, на учебу».

В ближайшие совещания «президент может поднять этот вопрос», выслушать доклады ответственных в соответствующих сферах.

О конфликте Польши и Украины

«Там понятно все — это не первый и не последний конфликт, этих конфликтов будет больше».

Поведение Киева «будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки или прибалты».

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