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12:34 (мск), источник: © РИА Новости

Песков заявил, что де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории.

Источник: © РИА Новости

Пескову во время общения с журналистами был задан вопрос о заявлении секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряня, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха.

Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чем не основанными.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористические мероприятия локального характера» для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.

Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

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