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19:34 (мск), источник: РБК

Российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Карабаха

На фоне проводимой Азербайджаном «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе российскими миротворцами была организована эвакуация мирного населения из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«С 12:00 19 сентября 2023 года российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения», — говорится в бюллетене Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в течении дня в расположение российского миротворческого контингента было эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям.

«Командование российского миротворческого контингента призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса», — подчеркнули в министерстве.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации определен в пять лет с момента подписания соглашения (9 ноября 2020 года), он размещен вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в Карабах. Штаб командования миротворческими силами расположен в районе Степанкертского аэропорта, в населенном пункте Иванян.

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