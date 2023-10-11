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Палестино-израильский конфликт
11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Песков заявил о важности сбалансированного подхода к Израилю и Палестине

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия находится в диалоге с Израилем и Палестиной, Москве важно сохранить сбалансированный подход, чтобы участвовать в урегулировании конфликта между ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кадры с ним опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Источник: РИА "Новости"

«Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва должна держать дистанцию, чтобы иметь право участвовать в процессе урегулирования кризиса.

«Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь. Но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации», — отметил Песков. Обострение палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.

По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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