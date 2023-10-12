10:24 (мск), источник: Известия
Reuters сообщило об отказе Египта открывать коридор из сектора Газа
Египет отказался предоставить коридор из сектора Газа для вывода беженцев. Об этом 11 октября сообщило агентство Reuters.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По словам источника в египетских службах безопасности, Каир обсуждал с Вашингтоном и другими странами планы по доставке гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, но отвергает любые шаги по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав.
Такое решение собеседник агентства объяснил необходимостью «защитить право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».
Отмечается, что Египет также ограничивал поток жителей Газы на свою территорию во время прошлых конфликтов.
11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США обсуждает с властями Египта и Израиля возможность создания коридора для выхода беженцев из сектора Газа.
Днем ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе потребовал обеспечить открытие безопасных гуманитарных коридоров для доставки медпомощи и продовольствия в Газу. Аналогичное заявление сделали глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.
9 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль соблюдать международное право при операциях в Газе. В своем заявлении он указал, что обстановка в Газе была тяжелой до обострения конфликта, теперь она грозит ухудшаться «в геометрической прогрессии». Позднее Гутерриш призвал немедленно доставить продовольствие, базовые медикаменты и воду в сектор Газа.
Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя радикальное исламистское движение «ХАМАС».
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, за 11 октября Армия Израиля нанесла удары более чем по 70 целям в районе Дарадж-Туффа и более чем по 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа. Также израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число погибших палестинцев достигло 1,1 тыс. человек, пострадало более 5 тыс. В Израиле погибли 1,3 тыс. человек, еще 3,7 тыс. получили ранения.