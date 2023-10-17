Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы

«Когда сегодня мы говорим о сопротивлении, мы имеем в виду не только ливанскую “Хезболлах”… Группы сопротивления были стихийно организованы по всему региону в последние годы в целях сохранения независимости стран и противостояния многократным актам агрессии израильского режима… Расширение масштабов войны в области сопротивления само по себе создаст картину, результатом которой будет изменение географической карты Израиля. Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе всё, что захочет, а потом, когда успокоится насчет Газы, отправляться за другими очагами сопротивления в регионе… В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства Ирана агентство Fars.
Говоря о возможности вступления Ирана в конфликт, передает агентство, министр отметил, что «можно представить любую вероятность».
Амир Абдоллахиан также подчеркнул, что «хотел бы предостеречь США, чтобы, пока не поздно, вместо отправки лицемерных посланий они прекратили военные преступления против женщин, детей и гражданских лиц».
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.