МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы

ПАСЕ 13 октября одобрила резолюцию «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности». В голосовании приняли участие 43 члена Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее списочного состава, говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ.
«В этом политизированном документе в качестве некоей содержательной основы воспроизведены тенденциозные выводы Венецианской комиссии Совета Европы, изложенные в ее предварительном заключении от 23 марта 2021 года по поправкам в Конституцию Российской Федерации». ВК (Венецианская комиссия — ред.), работающая под диктовку «коллективного Запада», просто не могла не отметиться критическими замечаниями в отношении реформы российского законодательства, одобренной по итогам всероссийского голосования 25 июня — 1 июля 2020 года", — отметила официальный представитель российского МИД.
По ее словам, тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, «наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников».
«Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину “демократией”? Или поддерживающих Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов», — указала Захарова.
По ее мнению, «принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах “коллективного Запада”.
«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — подчеркнула дипломат.
Москва в марте прошлого года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.