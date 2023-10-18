Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого могли погибнуть сотни человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля, по данным «Хамас», погибли около 600 гражданских.
В армии Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что проверяют информацию, а позднее связали произошедшее с неудачным ракетным пуском «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе.
«Из анализа оперативных систем ЦАХАЛа следует, что в направлении Израиля был произведен вражеский ракетный обстрел, который прошел в непосредственной близости от больницы, когда по ней был нанесен удар», — заявило ведомство на своей странице в X.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим, а потом, по сообщениям СМИ, отказался от участия с лидерами США, Иордании и Египта.
7 октября радикальная группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», правительство объявило о переходе страны в состояние войны.
МИД РФ, комментируя ситуацию в регионе 17 октября, обвинил Совбез ООН в бездействии. МИД также обвинил СБ ООН в том, что он не организовал открытого заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и консультаций делегаций с заинтересованными странами для дальнейших шагов.