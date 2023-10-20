Президент Латвии не исключил закрытия Балтики для всех российских судов

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны. Ну, маловероятно, что другой страны. То я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал политик в эфире телеканала TV3.
По его словам, пока таких дискуссий не ведется, потому что для выводов необходимо «дождаться конкретных и четких результатов расследования», а пока «адекватным и взвешенным шагом является усиление патрулирования» НАТО на Балтике.
«Мы разговариваем с президентами Эстонии и Финляндии, этот вопрос обсуждается также на уровне премьер-министров. Фактически, первый ответ — это усиление патрулирования НАТО. Однако я бы сказал, что в данных обстоятельствах необходимо», — добавил Ринкевичс.
Во вторник министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector.
Сейчас он не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили предполагаемое место разгерметизации в территориальных водах государства. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения нанесены умышленно.
МИД Финляндии уведомил российских коллег «о серьезности проблемы» и сообщил о начале расследования. Оно сосредоточено на некоторых судах, включая российский «Севморпуть», находившиеся поблизости от места инцидента. Госкорпорация «Росатом», владеющая контейнеровозом, «категорически отвергает любые предположения о причастности» к повреждениям трубопровода.
Хельсинки также связывались с Пекином. Ранее эстонское издание Postimees сообщало, что, по данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии газопровода вблизи от него находились пять судов, однако к трубе гораздо ближе подошел контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании.