Делегация ХАМАС в Москве и покушение на Царева. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле. Он проводит рабочие встречи, в середине дня планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
«В данном случае никакой кремлевской программы нет у этих представителей».
«Считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами», в том числе с Израилем, где поездка делегации ХАМАС в Москву вызвала недовольство.
Любая информация о переговорах с ХАМАС относительно освобождения заложников будет поступать «только от МИД».
В Кремле пока не имеют данных о покушении на Царева в Крыму: «Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать».
Ситуация в секторе Газа «является предметом внимания и глубокой озабоченности»: «Неоднократно говорили: там действительно сейчас происходит гуманитарная катастрофа».
При этом «терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать».
У Москвы пока нет опасений, что в ситуацию в Сирии, где атакуют американские базы, могут вовлечь российские силы в стране.
«В целом эта критическая напряженность и война палестино-израильская, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо».