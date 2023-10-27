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14:00 (мск), источник: ТАСС

Делегация ХАМАС в Москве и покушение на Царева. Темы брифинга Пескова

Поездка делегации палестинского движения ХАМАС в Москву и реакция на нее со стороны Израиля, а также сообщения о покушении на экс-депутата Верховной рады Олега Царева стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Кремле. Он проводит рабочие встречи, в середине дня планируется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

О поездке делегации ХАМАС в РФ

«В данном случае никакой кремлевской программы нет у этих представителей».

«Считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами», в том числе с Израилем, где поездка делегации ХАМАС в Москву вызвала недовольство.

Любая информация о переговорах с ХАМАС относительно освобождения заложников будет поступать «только от МИД».

О покушении на Царева

В Кремле пока не имеют данных о покушении на Царева в Крыму: «Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать».

О ситуации в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа «является предметом внимания и глубокой озабоченности»: «Неоднократно говорили: там действительно сейчас происходит гуманитарная катастрофа».

При этом «терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать».

О напряженности в Сирии

У Москвы пока нет опасений, что в ситуацию в Сирии, где атакуют американские базы, могут вовлечь российские силы в стране.

«В целом эта критическая напряженность и война палестино-израильская, конечно, провоцирует напряженность и в более широком контексте в регионе. Это очень плохо».

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