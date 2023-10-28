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09:19 (мск), источник: © РИА Новости

Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени

ОСАКА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД Японии Ёко Камикава в ходе приветственной речи на открытии министерской встречи по торговле G7 в префектуре Осака попросила участников мероприятия обращаться к ней по имени.

Источник: AP 2023

«Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран “большой семерки” в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Ёко», — подчеркнула она.

Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическая безопасности и другие вопросы.

Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.

В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях «Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)» и «Условия честной конкуренции» будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр торговли же будет председательствовать на сессиях «Открытая и свободная торговля — на пути к 13-ой министерской конференции ВТО» и «Экономическое сдерживание — усиление цепочек поставок».

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