Глава МИД Японии на встрече G7 попросила называть ее просто по имени

«Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран “большой семерки” в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Ёко», — подчеркнула она.
Встреча министров торговли стран G7 под председательством Японии открылась днем в субботу в префектуре Осака. В течение двух дней состоятся пять сессий, в том числе в расширенном формате, в ходе которых участники обсудят укрепление цепочек поставок, реформирование системы урегулирования споров в рамках ВТО, экономическая безопасности и другие вопросы.
Помимо привычных участников в этом году к обсуждению в расширенном формате присоединятся также представители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) и президент Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.
В этот раз сопредседателями на министерской встрече выступят министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава МИД Японии Ёко Камикава, запланированы четыре тематических сессии и одна информационная (Outreach session). На сессиях «Торговля и устойчивость (окружающая среда, развитие и цифровые технологии)» и «Условия честной конкуренции» будет председательствовать глава МИД Японии Ёко Камикава. Министр торговли же будет председательствовать на сессиях «Открытая и свободная торговля — на пути к 13-ой министерской конференции ВТО» и «Экономическое сдерживание — усиление цепочек поставок».