Министр финансов Украины: без помощи Запада бюджету грозит дыра на $29 млрд

Министр заверил, что украинские власти «открыты для дальнейших реформ по укреплению антикоррупционных органов», однако подчеркнул, что финансовая помощь Украине необходима срочно.
Задержки помощи Украине будут иметь последствия и для ЕС, предупредил он.
«Последствия экономического кризиса будут очень и очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, в том числе из-за миграции, из-за огромного роста цен по всей Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, снова на нефть и газ», — утверждает Cергей Марченко.
Глава Минфина Украины также попросил союзников передать стране около $300 млрд российских активов, замороженных странами G7 в рамках санкций с начала военного конфликта.
«Для Украины законный приоритет получение этих российских замороженных активов для восстановления Украины», — уточнил он.
В конце августа Марченко говорил об отсутствии финансовых гарантий от доноров для бюджета на 2024 год. В конце сентября министр признал, что на Западе все меньше желающих выделять деньги Киеву, но выразил уверенность, что страна «обеспечит около $42 млрд» на финансирование дефицита бюджета. В октябре Сергей Марченко вновь заявил, что западные партнеры начали уставать от финансовой и военной поддержки Киева.