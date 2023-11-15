Закрытие финской границы и значение буквы «М» в МОК. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Во второй половине дня он встретится с руководством ЦИК и региональных избиркомов по случаю 30-летия избирательной системы страны, «также планируется награждение деятелей, которые связаны с избирательной системой, в том числе из новых регионов».
В Москве «категорически не согласны» с линией МОК относительно российских спортсменов, но не намерены разрывать связи: «Мы, безусловно, будем продолжать наши контакты с МОК несмотря ни на что».
«В аббревиатуре МОК буква “М” не означает монополию на спортивный мир».
Общественный резонанс не может причиной отказывать в помиловании в связи с участием в специальной военной операции: «Существует определенная практика, которая реализуется. Насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет».
Сотрудники МЧС России помогают эвакуировать из сектора Газа не только россиян: «Наши спасатели всегда, когда работают на таких сложных ситуациях, они всегда помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью». «Это есть, и так будет всегда».
В Кремле будут следить за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена: «Каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех».
Вместе с тем в Москве считают предстоящие переговоры вопросом американо-китайских отношений: «Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право. Это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке».
«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего, доброго уровня, характера наших двусторонних отношений».
У Кремля нет данных о планах властей Дании и Евросоюза останавливать танкеры с российской нефтью: «Не располагаю такой информацией». «Может быть, наш Минтранс владеет ей».
«Следует, наверное, заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства».
Путин не обсуждал с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси во вторник возможное посредничество Москвы в ситуации на Ближнем Востоке: «Об этом не шла речь».
В Кремле не комментируют иск, поданный Турцией к Израилю в Международный уголовный суд (МУС): «Мы МУС не признаем, не являемся участниками Римского статута. Здесь нам нечего комментировать».