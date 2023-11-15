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13:05 (мск), источник: ТАСС

Закрытие финской границы и значение буквы «М» в МОК. Темы брифинга Пескова

Призывы Международного олимпийского комитета (МОК) не участвовать в Играх дружбы в России, эвакуация из сектора Газа и положение на финской границе стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Во второй половине дня он встретится с руководством ЦИК и региональных избиркомов по случаю 30-летия избирательной системы страны, «также планируется награждение деятелей, которые связаны с избирательной системой, в том числе из новых регионов».

О призывах МОК

В Москве «категорически не согласны» с линией МОК относительно российских спортсменов, но не намерены разрывать связи: «Мы, безусловно, будем продолжать наши контакты с МОК несмотря ни на что».

«В аббревиатуре МОК буква “М” не означает монополию на спортивный мир».

О помиловании за участие в СВО

Общественный резонанс не может причиной отказывать в помиловании в связи с участием в специальной военной операции: «Существует определенная практика, которая реализуется. Насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет».

Об эвакуации из сектора Газа

Сотрудники МЧС России помогают эвакуировать из сектора Газа не только россиян: «Наши спасатели всегда, когда работают на таких сложных ситуациях, они всегда помогают, естественно, и нашим гражданам, и всем гражданам СНГ, и даже других стран, которые обращаются за помощью». «Это есть, и так будет всегда».

О встрече лидеров Китая и США

В Кремле будут следить за встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена: «Каждая такая встреча все-таки двух крупнейших экономик мира важна для всех».

Вместе с тем в Москве считают предстоящие переговоры вопросом американо-китайских отношений: «Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право. Это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке».

О возможном закрытии границы Финляндии

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего, доброго уровня, характера наших двусторонних отношений».

О планах ЕС останавливать танкеры с российской нефтью

У Кремля нет данных о планах властей Дании и Евросоюза останавливать танкеры с российской нефтью: «Не располагаю такой информацией». «Может быть, наш Минтранс владеет ей».

«Следует, наверное, заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства».

О ситуации на Ближнем Востоке

Путин не обсуждал с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси во вторник возможное посредничество Москвы в ситуации на Ближнем Востоке: «Об этом не шла речь».

В Кремле не комментируют иск, поданный Турцией к Израилю в Международный уголовный суд (МУС): «Мы МУС не признаем, не являемся участниками Римского статута. Здесь нам нечего комментировать».

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