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21:08 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Офицеров запаса в Казахстане, не прошедших службу, хотят призвать в армию на два года

В Казахстане офицеров запаса планируют призвать на срочную военную службу. Соответствующий проект постановления правительства публикует портал «Открытые НПА», передает NUR.KZ.

Источник: Министерство обороны РК

«В соответствии со статьей 132 Закона РК от 16 февраля 2012 года “О воинской службе и статусе военнослужащих” правительство РК постановляет призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы», — говорится в тексте проекта постановления.

Разработчиком постановления, согласно пояснительной записке, числится Министерство обороны РК. В ней поясняется, что основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2024 году для комплектования офицерами запаса вооруженных сил, пограничной службы, МЧС и национальной гвардии.

Всего призыв, согласно документу, коснется 752 офицеров:

  • в вооруженные силы РК — 600 человек;
  • в пограничную службу (при КНБ) — 80;
  • в нацгвардию (при МВД) — 42;
  • в подразделения МЧС — 30.

Документ доступен для публичного обсуждения — оно продлится до 6 декабря.

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