Офицеров запаса в Казахстане, не прошедших службу, хотят призвать в армию на два года

«В соответствии со статьей 132 Закона РК от 16 февраля 2012 года “О воинской службе и статусе военнослужащих” правительство РК постановляет призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы», — говорится в тексте проекта постановления.
Разработчиком постановления, согласно пояснительной записке, числится Министерство обороны РК. В ней поясняется, что основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2024 году для комплектования офицерами запаса вооруженных сил, пограничной службы, МЧС и национальной гвардии.
Всего призыв, согласно документу, коснется 752 офицеров:
Документ доступен для публичного обсуждения — оно продлится до 6 декабря.