Маск встретится с президентом Израиля после обвинений в антисемитизме

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром военного кабинета Бенни Ганцем и президентом Исааком Герцогом на фоне обвинений в антисемитизме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря администрации президента Израиля.
Маск прибыл в Израиль 27 ноября. Свой приезд он прокомментировал словами: «Поступки говорят громче слов».
Визит бизнесмена будет включать в себя встречу с семьями заложников, удерживаемых в секторе Газа. На встрече с Герцогом будет сделан акцент «на необходимости действовать, чтобы побороть рост антисемитизма в Cети», отметил пресс-секретарь.
Bloomberg напомнил, что израильское правительство ведет переговоры с Маском об использовании Starlink (сеть спутникового интернета принадлежит компании бизнесмена Илона Маска SpaceX), в Израиле, включая палестинский анклав.
Министр связи Израиля Шломо Кари 27 ноября сообщил, что есть предварительная договоренность с Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа.
«Илон Маск, поздравляю вас с достижением принципиального взаимопонимания с Минкомсвязи под моим руководством», — написал он в соцсети X (ранее — Twitter).
В конце октября Маск заявил, что Starlink предоставит доступ к связи для международных организаций в секторе Газа. Позже бизнесмен уточнил, что не знает, кто в секторе Газа отвечает за подключение связи «на земле».
Министр связи Палестинской национальной администрации сообщил, что администрация ведет переговоры со Starlink для восстановления связи в анклаве. Тогда Кари объявил, что его ведомство решило разорвать все связи со Starlink.
Скандал с обвинениями Маска в антисемитизме произошел после того, как миллиардер поддержал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». Бизнесмен также обвинил «Антидиффамационную лигу» (ADL, неправительственная организация, которая занимается борьбой с антисемитизмом) в пропаганде «расизма в отношении белых людей».
В СМИ появились сотни публикаций, в которых утверждалось, что Маск антисемит. Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х. Media Matters обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».
«Нет ничего более далекого от правды», — заявил Маск.
22 ноября он сообщил, что доходы соцсети X, «полученные от контента, связанного с войной в секторе Газа», направят в израильские больницы, а также международным гуманитарным организациям, которые работают в секторе Газа, таким как Красный Крест.
Во время загрузки произошла ошибка.