Польские дальнобойщики начали круглосуточную блокаду КПП на границе с Украиной

По данным польской пограничной службы, время ожидания грузовиков на пересечение границы в Медыке, одном из восьми автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной, составляет 91 час. По словам протестующих, в Медыке пропускается два грузовика в час, исключение составляют гуманитарная помощь и военные грузы.
6 ноября польские перевозчики заблокировали польско-украинские пограничные переходы «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин». Свой протест они объясняли ужесточившийся конкуренцией после либерализации условий перевозок между Украиной и странами Европейского союза. Польские перевозчики потребовали ввести для водителей с Украины разрешения и довести их количество до уровня, который фиксировался до начала спецоперации.
20 ноября стало известно, что Украина и Польша намерены судиться с забастовщиками, заблокировавшими движение автотранспорта через границу.
22 ноября польские перевозчики заявили, что продолжат блокировать польско-украинскую границу до 1 февраля 2024 г. К ним также присоединились польские фермеры, которые выступают против поставок дешевой украинской продукции на местный рынок. 24 ноября посольство Украины направило ноту в МИД Польши с требованием разблокировать движение грузовиков на границе двух стран после того, как второй украинский водитель умер в очереди перед КПП «Корчева». Сложную ситуацию на границе с Польшей из-за протестов признал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, у Украины есть план по разрешению сложившейся ситуации.